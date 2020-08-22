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Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı
İstanbul'da bir hastanede çalışan 52 yaşındaki Nuh Yalçınkaya COVID-19'a yakalandı. Hastalık ailesinden 15 kişiye bulaştı. Aile çok zorlu bir süreci atlattı. Öyle ki 6,5 yaşındaki kızı "Ölmek istemiyorum" sözleri yürekleri sızlattı. Zorlu süreci anlatan Yalçınkaya, "Aldığımız tedbirlerin çok daha sıkı olması gerektiğini gördük. Nefes alamayınca anlıyor insan. Çünkü nefes alamamak çok kötü bir şey." dedi.
Giriş Tarihi: 22.08.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 14:46
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