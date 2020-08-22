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Haberler Galeri Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

İstanbul'da bir hastanede çalışan 52 yaşındaki Nuh Yalçınkaya COVID-19'a yakalandı. Hastalık ailesinden 15 kişiye bulaştı. Aile çok zorlu bir süreci atlattı. Öyle ki 6,5 yaşındaki kızı "Ölmek istemiyorum" sözleri yürekleri sızlattı. Zorlu süreci anlatan Yalçınkaya, "Aldığımız tedbirlerin çok daha sıkı olması gerektiğini gördük. Nefes alamayınca anlıyor insan. Çünkü nefes alamamak çok kötü bir şey." dedi.

Giriş Tarihi: 22.08.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 14:46
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Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

İstanbul'da bir hastanede din görevlisi olarak hizmet veren 52 yaşındaki Nuh Yalçınkaya ile kayınpederi 78 yaşındaki Kemal Özçiçek, tat alamama, nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle yaklaşık 2 ay önce hastaneye başvurdu.

Test sonuçları pozitif çıkan Yalçınkaya ve kayınpederi Özçiçek, evde karantinaya alındı.

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Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

Hastanede çalıştığı için COVID-19'a karşı tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yalçınkaya, "Kayınpederim ve kayınvalidem de evimde misafir olduğundan gerekli tedbirleri her gün alıyordum, hiçbir sıkıntı yoktu. Her şey çok güzel gidiyordu. Ancak kayınpederimle birlikte benim de testim pozitif çıkınca evde karantinaya alındık. Kayınvalidemi de hastaneye yatırdık" dedi.

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Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

"NEFESİM YETMİYORDU TELEFONDA BİLE KONUŞAMUYORDUM"

Yalçınkaya, ilerleyen günlerde ailesi ve akrabalarıyla birlikte toplamda 16 kişinin COVIR-19 testinin pozitif çıktığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Ben dahil ailemin hepsinin test sonucunun pozitif olması psikolojik olarak bizi çok yordu. Eşim Sevim'i de hastaneye kaldırdım. Ciğerdeki nefes oranı yetmediği için telefonla dahi konuşamıyordum ve bu yaşadıklarımızdan dolayı ortam bizi geriyordu. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 gün tedavi gördü. Aldığımız tedbirlerin çok daha sıkı olması gerektiğini gördük. Nefes alamayınca anlıyor insan. Çünkü nefes alamamak çok kötü bir şey."

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Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

Ailece çok kötü günler geçirdiklerini aktaran Yalçınkaya, "Sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda dikkatli olmamız gerekiyor, hastanelerimizin yeterli olması 'bu hastalığa kapılalım iyileşiriz' demek değil, korunmak gerekiyor. Buraya geldikten sonra Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine giderek immün plazma bağışında bulundum" ifadesini kullandı.

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Koronavirüs aynı aileden 16 kişiye bulaştı! Küçük kızın feryadı yürek sızlattı

Nuh Yalçınkaya'nın 23 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Fatih Mesut Yalçınkaya ise hastalık sürecinin baştan sona kadar yıpratıcı olduğuna vurgu yaparak, her sabah uyandıklarında aileden birinin test sonucunun pozitif çıkmasının psikolojilerine bozduğunu dile getirdi. Fatih Mesut Yalçınkaya, psikolojik olarak çok zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, şunları anlattı: