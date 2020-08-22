"NEFESİM YETMİYORDU TELEFONDA BİLE KONUŞAMUYORDUM"

Yalçınkaya, ilerleyen günlerde ailesi ve akrabalarıyla birlikte toplamda 16 kişinin COVIR-19 testinin pozitif çıktığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Ben dahil ailemin hepsinin test sonucunun pozitif olması psikolojik olarak bizi çok yordu. Eşim Sevim'i de hastaneye kaldırdım. Ciğerdeki nefes oranı yetmediği için telefonla dahi konuşamıyordum ve bu yaşadıklarımızdan dolayı ortam bizi geriyordu. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 gün tedavi gördü. Aldığımız tedbirlerin çok daha sıkı olması gerektiğini gördük. Nefes alamayınca anlıyor insan. Çünkü nefes alamamak çok kötü bir şey."