Korkunç olay! 7 yaşındaki kız çocuğu plastik torbanın içinde...

"FATİMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Fatima'nın kaçırıldığı yerde ise aralarında aile üyeleri ve okul arkadaşlarının da bulunduğu küçük bir grup eylem yaptı. Gösteride, "Bir daha olmasın, artık yeter" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Fatima için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.