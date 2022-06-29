Korku filmindeki numara yüzünden telefonları susmadı, suç duyurusunda bulundu! Avukatından açıklama geldi

'2 MİLYON 678 BİN TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI'



Avukat Babacan, kişisel verinin kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsadığına dikkati çekip, "Türk Ceza Kanunu da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayma veya ele geçirme suçunu cezalandırmaktadır. Telefon numarası bilgisi de kişisel veri niteliğinde olduğundan, açık rıza ve kanunda belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları oluşmadıkça, kişisel verilerin başkasına verilmesi, yayma veya ele geçirme gibi fiiller suç teşkil etmektedir. Bu fiilleri işleyenler hakkında, ceza yargılamasında hapis ve adli para cezasına hükmedilmektedir. Başvuru halinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2022 yılı itibarıyla 2 milyon 678 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca bu suçların mağduru olan kişiler hukuk mahkemelerinde maddi manevi tazminat alabilmektedir. Biz burada müvekkilime ait numaranın kullanıldığını ya da 1 hanesi değişik olan bir numaranın kullanıldığını görüyoruz. Bunun da tespit edilmesini talep edeceğiz. Çünkü film internet ortamında hala izlenebildiği için, müvekkilimin telefonları da bu yüzden susmak bilmiyor" diye konuştu.