29 Haziran 2022, Çarşamba
Korku filmindeki numara yüzünden telefonları susmadı, suç duyurusunda bulundu! Avukatından açıklama geldi
Ankara'da ikamet eden İ.İ., 7 sene önce vizyona giren korku filminde kullanılan cep telefonu numarası sebebiyle, bugüne dek sürekli telefon ve mesaj aldığını, mağdur olduğunu ifade ederek, filmin yönetmen ve yapımcısı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Filmin yapımcı şirketi tarafından açıklamada, "Bu tür durumlarda, her zaman set ekibinden birisinin telefon numarası kullanılır. Söz konusu numara sanat yönetmenimize aittir ve kendisi hala aktif olarak kullanmaktadır. Belki göz yanılması sonucunda söz konusu vatandaşı arayan kişiler olabilir" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 12:53
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