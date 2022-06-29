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Haberler Galeri 2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor. Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten İlyas Süzener, "Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi. Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 13:21
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2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve "Fırtına" ismini verdiği şarole ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, "Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı.

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2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan "Fırtına" isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.

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2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Çekerek'te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. Günlük 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum.

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2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi.