2 tonluk Fırtına satışa çıktı! Kurbanlığı alana bir de hediye var | Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor. Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten İlyas Süzener, "Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi. Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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