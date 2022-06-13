Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

Türkiye'de çalışma yürüten pek çok ünlü otel ve turizm firmasının internet sitesini kopyalayıp, sayfa üzerinden yönlendirdikleri şahıslara, kurdukları sahte turizm firmaları üzerinden sahte tatil paketi satarak, dolandırıcılık yapan suç çetesi üyesi 12 şahıs ile ilgili, 18 seneden 576 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, örgütün liderliğini, kendisi ile ilgili 394 farklı sabıka kaydı ve 179 yakalama kararı olan 'Abraham Lincoln' lakaplı kaçak Kuzey Engin Karadağ'ın yaptığı ve örgütü Hollanda'dan idare ettiği ifade edildi.