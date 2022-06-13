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Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

Türkiye'de çalışma yürüten pek çok ünlü otel ve turizm firmasının internet sitesini kopyalayıp, sayfa üzerinden yönlendirdikleri şahıslara, kurdukları sahte turizm firmaları üzerinden sahte tatil paketi satarak, dolandırıcılık yapan suç çetesi üyesi 12 şahıs ile ilgili, 18 seneden 576 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, örgütün liderliğini, kendisi ile ilgili 394 farklı sabıka kaydı ve 179 yakalama kararı olan 'Abraham Lincoln' lakaplı kaçak Kuzey Engin Karadağ'ın yaptığı ve örgütü Hollanda'dan idare ettiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 14:10
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Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

Ankara'da ikamet eden Zeynep E., Ağustos 2021 tarihinde internet üzerinden, bilinen Turizm şirketinden aldığı tatil paketinin sahte olduğunu öğrendiği ve 17 bin 500 TL dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

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Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

MERKEZ HOLLANDA

Savcılığın yaptığı soruşturmada, benzer şekilde yüzlerce kişinin dolandırıldığı, dolandırıcıların organize çalıştıkları ve talimatları Hollanda'da olduğu tespit edilen Kuzey Engin Karadağ'dan aldıkları belirlendi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla örgütün sözde Türkiye sorumluları oldukları iddia edilen Mustafa Baysal, İlyas Kara ile birlikte örgüt üyesi Müslim Toygar Baysal, İsmail Karabulut, Ramazan Sezer, Bilal Karataş, Hüseyin Nurver ve Mehmet Şentekin yakalandı. Örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ, Ali Baysal ve Battal Baysal ise yakalanamadı. Şüphelilerden Mustafa Baysal ile İlyas Kara tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

AYNI YÖNTEMLE 32 KİŞİ DOLANDIRILDI

Savcılık, soruşturma sonucu 12 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şikayetçi Zeynep E. ile aynı yöntemle dolandırılan 32 müşteki yer aldı. Aynı örgüt tarafından yüzlerce kişinin daha dolandırıldığı, Ankara dışında birçok ildeki savcılıklarda örgüt üyeleri hakkında farklı soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.

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Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

İddianamede, örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ'ın yanında çalışan hacker'lar aracılığıyla öncelikle otellerin internet sitelerinin sahtesini ürettirdiği, arama motorlarına reklam vererek sahte sitelerin arama motorunda öne çıkmasını sağladıkları anlatıldı. Erken tatil fırsatı yakalamak isteyen kişilerin bu sayede sahte sitelere girdiği, burada yer alan telefon numaralarını aradıklarında fiyatlarda ekstra indirim yapıldığı söylenerek ikna edildikleri aktarıldı. Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra müştekilere sözde rezervasyon kodu verildiği, bazı kişilerin otele gitmeden bazı kişilerin ise tatil için otele gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları aktarıldı.

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Kopya internet sitesiyle otellerden tatil sattı! Dava açıldı, rekor ceza istendi

7 FARKLI FASON TURİZM ŞİRKETİ KURDULAR

İddianamede, Mustafa Baysal ile İlyas Kara'nın çoğu akrabası diğer kişiler adına 7 farklı fason turizm şirketi kurdukları, bu şirketler adına telefon numaraları alındığı ve klonlanan internet sitelerine bu numaraların yazıldığı belirtildi. Dolandırılan kişilerin bildikleri Otel ya da turizm firmasını aradıklarını düşünürken, şebekenin ağına düştüğü belirtildi. Müştekilerin yatırdığı paranın da 'Mozaik Otelcilik ve Tur. İnş. Taah. San. Ltd. Şti.' adına alınan hesaplara gittiği aktarıldı. Bu paranın da yine diğer fason firmalar adına açılan banka hesaplarına gönderilerek dövize çevrildiği ve yurt dışında bulunan hesaplara aktarıldığı anlatıldı.