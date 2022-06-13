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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından yapılan inceleme ve saha çalışmalarında, cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulunmuştu. Maden rezervinin çıkarılması için yapılan ihalenin iptal edilmesinin ardından bölge halkı, sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 14:49
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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Petrolleri tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında, Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi bulundu.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

Bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırmıştı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

MTA tarafından Maden ilçesinde bulunan polimetal sahalarının ihalesi 21 Nisan'da yapılmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden sahası olan ve piyasa değeri milyonlarca dolar olan rezervlerin işletilmesi ile ilgili ihaleye Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Şirketi ile Port Madencilik Şirketi katılmıştı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

İhaleyi, 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Şirketi kazanmıştı. Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği; ihale sahaları, ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması talebi ile ilgili dava açmıştı. Açılan davanın sonuçlanmasının ardından ihale iptal edildi. İlçe sakinleri ihalenin bir an önce sonuçlanıp çalışmaların başlamasını istiyor.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIZ BİR AN ÖNCE ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ"
Bölgede bulunan maden rezervlerinin ilçenin kalkınması için umut verici olduğunu ifade eden kent sakinlerinden Ramazan Sekmen, "İlçemizde 2 yıldır MTA ve Türkiye Petrollerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tarihi maden rezervi bulundu. Değeri 20 veya 30 milyar dolar civarında. İlçemizde daha önce Etibank faaliyet gösteriyordu, o zamanlar 5 bin işçi çalışıyordu. Maden tarihi ve güzel bir ilçeydi. Çok lüks ve sosyete, kaliteli bir ilçeydi. İnşallah bulunan bu bakır rezervinden sonra eski günlerimize döneceğimizi umut ediyorum. Bulunan bu rezerv, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşları çok mutlu etmiştir. Çok mutlu ve heyecanlıyız bir an önce başlamasını istiyoruz. Fabrikanın ihalesi bundan kısa bir süre önce yapılmıştı ancak iptal olmuştu. İnşallah ihalesi en kısa sürede yapılır" dedi.