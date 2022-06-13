13 Haziran 2022, Pazartesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor
Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından yapılan inceleme ve saha çalışmalarında, cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulunmuştu. Maden rezervinin çıkarılması için yapılan ihalenin iptal edilmesinin ardından bölge halkı, sürecin tamamlanmasını bekliyor.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 14:49
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12