Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Milyarlarca dolarlık rezerv yatıyor

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIZ BİR AN ÖNCE ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede bulunan maden rezervlerinin ilçenin kalkınması için umut verici olduğunu ifade eden kent sakinlerinden Ramazan Sekmen, "İlçemizde 2 yıldır MTA ve Türkiye Petrollerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tarihi maden rezervi bulundu. Değeri 20 veya 30 milyar dolar civarında. İlçemizde daha önce Etibank faaliyet gösteriyordu, o zamanlar 5 bin işçi çalışıyordu. Maden tarihi ve güzel bir ilçeydi. Çok lüks ve sosyete, kaliteli bir ilçeydi. İnşallah bulunan bu bakır rezervinden sonra eski günlerimize döneceğimizi umut ediyorum. Bulunan bu rezerv, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşları çok mutlu etmiştir. Çok mutlu ve heyecanlıyız bir an önce başlamasını istiyoruz. Fabrikanın ihalesi bundan kısa bir süre önce yapılmıştı ancak iptal olmuştu. İnşallah ihalesi en kısa sürede yapılır" dedi.



