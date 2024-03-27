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Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçesine giren gelincik öğrencilere güzel ve heyecanlı anlar yaşattı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 16:14
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Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçesine giren gelincik öğrencilere güzel ve heyecanlı anlar yaşattı.

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Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Atatürk İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, öğle arası bahçede oyun oynarken okul bahçesine giren gelinciği fark ettiler.

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Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Durumun bildirilmesi üzerine Okul Müdürü Hamdi İnan, öğrenciler ile birlikte hayvanın bulunduğu alana geldi.

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Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Ağaçta bulunan hayvana yakından baktığında bunun gelincik olduğunu fark eden Müdür İnan, öğrencilere gelinciğin özelliklerini anlattı.

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Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Bir süre fotoğraf çekildikten sonra öğrenciler derslerine girerken gelincik ise ağaçtan inip hızlıca uzaklaştı. İnan, "İlk defa bu türde bir hayvanı bu kadar yakın bir mesafede ve okulun bahçesinde gördük. Çocuklar ile birlikte baya güzel zaman geçirdik. Bir sürü fotoğraf çektik. Çok tatlı ve güzel bir hayvan" dedi.