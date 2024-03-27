Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçesine giren gelincik öğrencilere güzel ve heyecanlı anlar yaşattı. Atatürk İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, öğle arası bahçede oyun oynarken okul bahçesine giren gelinciği fark ettiler. Durumun bildirilmesi üzerine Okul Müdürü Hamdi İnan, öğrenciler ile birlikte hayvanın bulunduğu alana geldi. Ağaçta bulunan hayvana yakından baktığında bunun gelincik olduğunu fark eden Müdür İnan, öğrencilere gelinciğin özelliklerini anlattı. Bir süre fotoğraf çekildikten sonra öğrenciler derslerine girerken gelincik ise ağaçtan inip hızlıca uzaklaştı. İnan, 'İlk defa bu türde bir hayvanı bu kadar yakın bir mesafede ve okulun bahçesinde gördük. Çocuklar ile birlikte baya güzel zaman geçirdik. Bir sürü fotoğraf çektik. Çok tatlı ve güzel bir hayvan' dedi. GELİNCİK HERKESİ ŞAŞIRTTI! Vahşi doğada yaşam mücadelesi görenleri şoke etti. Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bilinen gelincik bu sefer yaptığı avla sosyal medyayı adeta salladı. Küçücük cüssesiyle kendisinden kat kat büyük tavşanı avlayan gelincik kameralara böyle yansıdı. YILAN YİYEN GELİNCİK TAVUK KÜMESİNDE KEDİYE AV OLDU! Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik kediye yakalandı. Tavuk ve civcivler için kümese giren bir gelincik ev sahibinin kedisi tarafından iş üstünde yakalandı. O anlar ise böyle görüntülendi.