Okul bahçesine girdi! Gören öğrenciler heyecanlandı

Bir süre fotoğraf çekildikten sonra öğrenciler derslerine girerken gelincik ise ağaçtan inip hızlıca uzaklaştı. İnan, "İlk defa bu türde bir hayvanı bu kadar yakın bir mesafede ve okulun bahçesinde gördük. Çocuklar ile birlikte baya güzel zaman geçirdik. Bir sürü fotoğraf çektik. Çok tatlı ve güzel bir hayvan" dedi.