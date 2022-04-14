İzmir'de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Son dakika haberine göre: İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz, eski eşi Y.P.'nin evinde boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayetle ilgili Y.P ile babası, babaannesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 06:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 06:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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