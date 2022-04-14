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İzmir'de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Son dakika haberine göre: İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz, eski eşi Y.P.'nin evinde boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayetle ilgili Y.P ile babası, babaannesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 06:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 06:15
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İzmir’de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, iddiaya göre çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Y.P.'nin İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi.

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İzmir’de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Dün gece saat 23.45 sıralarında Y.P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını korkunç bir manzara ile karşılaştı.

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İzmir’de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Evde Y.P.'nin babası H.P., babaannesi H.P., kardeşleri O.P. ve F.P. ile 2 çocuğu bulunduğu halde Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesedini gören yakını durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

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İzmir’de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün öldüğü belirlendi. Tüysüz'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığı anlaşıldı.

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İzmir’de vahşet! Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Polis, evde bulunan Y.P.'nin babası H.P., babaanne H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde detaylı incelemede bulundu.