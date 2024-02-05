Konya'da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Çay ocağı işleten 30 yaşındaki Ali Osman Kurt, daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan'ı aracıyla takip etti, çarptı. Kurt, Uyan'ı önce demir sopayla darp edip ellerini bağlayıp aracına koyarken, ardından Uyan'ı canlı iken toprağa gömdü.

Sabah Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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