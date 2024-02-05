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Konya'da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Çay ocağı işleten 30 yaşındaki Ali Osman Kurt, daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan'ı aracıyla takip etti, çarptı. Kurt, Uyan'ı önce demir sopayla darp edip ellerini bağlayıp aracına koyarken, ardından Uyan'ı canlı iken toprağa gömdü.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:24
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Konya’da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Güneysınır ilçesinde yaşandı. İlçede çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ve Yıldırım Uyan arasında 17 Ocak günü iş nedeniyle bir tartışma yaşandı.

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Konya’da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

Tartışma sırasında Uyan, iddiaya göre çay tepsisi ile Kurt'un yüzüne vurarak, darp etti. Taraflar bu olay üzerine birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Konya’da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

KAYIP İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat'ta emniyete giderek oğlu Yıldırım Uyan'a ulaşamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu.

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Konya’da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

Bunun üzerine Güneysınır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Konya’da kan donduran olay! Çarptı dövdü canlı canlı gömdü | O anların görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 1 Şubat günü yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a, arkadan gelen Ali Osman Kurt idaresindeki aracın çarptığı, Kurt'un daha sonra yola savrulan Uyan'ı demir sopayla darp ettikten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, aracına koyduğu tespit edildi.