Kalyon Konteyner kentte depremzedenin tüm ihtiyaçları karşılanıyor: İmdadımıza hızır gibi yetiştiler
Asrın felaketi depremlerin hemen ardından Kalyon Holding tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesine kurulan Kalyon konteyner kentinde yaklaşık 3 bine yakın depremzedenin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzede vatandaşlar "Her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah devletimizden, milletimizden ve Kalyon Holding'den razı olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 05.02.2024
08:11
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin hemen ardından hızlı bir şekilde Kalyon Holding tarafından Kalyon Konteyner kent kuruldu. Konteyner kentte yaklaşık 3 bin aile misafir ediliyor. Depremzede vatandaşlar açıklamalarda bulundu.
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52 yaşındaki çiftçi Mustafa Sönmez
"Depremde evimiz yıkılmıştı. Eşim ve 3 çocuğumla önce bir süre çadırda sonra da Kalyon konteynerde kalmaya başladık. Bizi sokakta bırakmayan Kalyon Holding'e şükranlarımızı sunuyoruz. 11 aydır buradayız .Konteynerde her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah devletimizden, milletimizden ve Kalyon Holding'den razı olsun" dedi.
HIZIR GİBİ YETİŞTİLER, ALLAH RAZI OLSUN
Eşi Nurcan Sönmez ise şunları söyledi:
"Depremde evimiz yıkıldı. Eşim ve çocuklarımla ne yapacağız diye düşünürken Kalyon Holding hızır gibi yetişti . Burada kurdukları Kalyon konteyner kent sıcak yuvamız oldu. Ardından Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi buraya ziyarete geldiğinde konteynerimize uğrayıp bizlerle sohbet etti. Bize 'bir ihtiyacınız var mı ?' diye sordu. Ben de 'Allaha şükür her ihtiyacımız devletimiz ve Kalyon holding tarafından karşılanıyor' dedim. Sadece iş istediğimi söyledim. Çünkü çalışıp okuyan çocuklarımın ihtiyaçlarına yardımcı olmak istedim. Sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak işe girdim. Çalışıyor aileme çocuklarıma destek oluyorum. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapacağım. Yakın zaman da da TOKİ tarafından tamamlanan yeni konutlarımız teslim edilecek. Daha ne isteyelim ki. Allah devletimizden razı olsun"
Nurcan Şimşek ise , 9 aydır Kalyon Konteyner kentte yaşadıklarını belirterek,
"Eşim ve 3 çocuğumla yaşıyoruz. Depremde evimiz hasar gördü,3 çocuğumda ilkokulda okuyor. Eşim lokanta aşçılık işinde çalışıyor. Sağ olsun Devletimiz ve Kalyon holding bize sıcak yuva verdi. Allah razı olsun. Yakında yeni yapılan evlere çıkacağız" dedi.
Necibe Soy da
"Depremde 12 akrabamızı kaybettik. Evlerimiz yıkıldı. 11 aydır burada konteynerde oğlum gelinim, kızım ve torunumla kalıyoruz. Yaşadığımız depremden hemen sonra burada Kalyon holding konteyner kent kurdu. Binlerce insanı sokakta bırakmadılar. Eşim emekli. Onun maaşı ve devletimizin desteği ile yaşıyoruz" diye konuştu.