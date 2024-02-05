Kalyon Konteyner kentte depremzedenin tüm ihtiyaçları karşılanıyor: İmdadımıza hızır gibi yetiştiler

HIZIR GİBİ YETİŞTİLER, ALLAH RAZI OLSUN

Eşi Nurcan Sönmez ise şunları söyledi: "Depremde evimiz yıkıldı. Eşim ve çocuklarımla ne yapacağız diye düşünürken Kalyon Holding hızır gibi yetişti . Burada kurdukları Kalyon konteyner kent sıcak yuvamız oldu. Ardından Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi buraya ziyarete geldiğinde konteynerimize uğrayıp bizlerle sohbet etti. Bize 'bir ihtiyacınız var mı ?' diye sordu. Ben de 'Allaha şükür her ihtiyacımız devletimiz ve Kalyon holding tarafından karşılanıyor' dedim. Sadece iş istediğimi söyledim. Çünkü çalışıp okuyan çocuklarımın ihtiyaçlarına yardımcı olmak istedim. Sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak işe girdim. Çalışıyor aileme çocuklarıma destek oluyorum. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapacağım. Yakın zaman da da TOKİ tarafından tamamlanan yeni konutlarımız teslim edilecek. Daha ne isteyelim ki. Allah devletimizden razı olsun"

