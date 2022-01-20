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Haberler Galeri Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı kameralara yansıdı. YouTube'da Reptile Channel adlı bir kanal dehşet anlarını saniye saniye kaydetti. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, rakibinin özel gözlerine rağmen yakalayarak midesine indirdi.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:02
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Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

Dev kertenkelenin çıngıraklı yılan avı kameralara yansıdı. YouTube'da Reptile Channel adlı bir kanal dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

Isıya duyarlı özel gözleri ile zifiri karanlıkta bile fare gibi sıcakkanlı hayvanları avlayabilen çıngıraklı yılan bu sefer av oldu.

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Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

YouTube'da Reptile Channel adlı kanal çıngıraklı yılan ile dev Dino ve Rex'i yakından takip etti.

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Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

Olacaklardan habersiz ilerleyen ve av arayan yılan sonunu bilmeden ölüme adım adım ilerledi.

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Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi

Karnını doyurmak isteyen dev kertenkele gözüne çıngıraklı yılanı kestirdi.