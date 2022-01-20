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Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı! Özel gözlerine rağmen yem olmaktan kurtulamadı | Canlı canlı yavaş yavaş yedi
Komodo ejderinin çıngıraklı yılan avı kameralara yansıdı. YouTube'da Reptile Channel adlı bir kanal dehşet anlarını saniye saniye kaydetti. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, rakibinin özel gözlerine rağmen yakalayarak midesine indirdi.
Giriş Tarihi: 20.01.2022 10:30Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:02