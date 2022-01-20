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Erzurum'da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşım yollarının kapanması sonrası Erzurum'da 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi. Karla yoğun mücadelenin ve hastaların kurtarılış görüntüleri Türkiye'yi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 10:36
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Erzurum’da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler

Erzurum'un Tekman ilçesinde ki mezrada kar nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi.

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Erzurum’da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler

Tekman ilçesine bağlı Koçyayla Oymataş mezrasında kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde hastalanan 2 çocuk ve bir kadın ihbarı gelmesine üzerine mezraya ambulans sevk edildi.

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Erzurum’da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler

Kapanan yollardan dolayı ambulansın gidemediği mezrada hastalar Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Erzurum’da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler

Hastaların ambulansa ulaştırılmasının ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirilerek müşahede altına alındılar.

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Erzurum’da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler