Erzurum'da mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı! İşte o görüntüler

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşım yollarının kapanması sonrası Erzurum'da 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi. Karla yoğun mücadelenin ve hastaların kurtarılış görüntüleri Türkiye'yi duygulandırdı.