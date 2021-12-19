Kocasını spikerden kıskandı! 6 milyon dolar zarara uğrattı

KOCASINI SPİKERDEN KISKANDI

Eşi tarafından bir yalan ve kumpasın içinde kaldığını iddia eden Biçer, "Televizyondaki haber spikeri kadınsa 15 dakikadan fazla haber izleyemiyorduk. Sosyal medyadaki tüm arkadaşlarımı arayarak rahatsız ediyordu. Bir arkadaşımla yemeğe çıkmam söz konusu değildi. Bir yere gidince 15 kere aramışlığı vardır. Bunlarla ilgili sabit mesajlarımız, delillerimiz mevcut. Benim ondan zorla çek aldığımı ve darp ettiğimi söyledi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Darp olayıyla ilgili kemik kırığı olduğunu söyledi ama bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.