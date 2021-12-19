Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Bursa'da yaşayan iki kardeş, dededen miras kalan Anadol marka otomobile hem sahip çıktı hem de tutkularını ileri taşıyarak 13 otomobillik "Anadol koleksiyonu" oluşturdu. Otomobillerin bazılarını modifiye eden iki kardeşin araçlara ekledikleri teknolojik yenilikler görenleri şaşkına çeviriyor.