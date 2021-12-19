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Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Bursa'da yaşayan iki kardeş, dededen miras kalan Anadol marka otomobile hem sahip çıktı hem de tutkularını ileri taşıyarak 13 otomobillik "Anadol koleksiyonu" oluşturdu. Otomobillerin bazılarını modifiye eden iki kardeşin araçlara ekledikleri teknolojik yenilikler görenleri şaşkına çeviriyor.

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:38
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Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Turgay ve Mehmet Cemal Altunbaş kardeşler, dedelerinden kalan Anadol marka otomobil sevdasını geleceğe taşımak için 13 araçlık koleksiyonlarına gözü gibi bakıyor.

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Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Türkiye'de üretimine 55 yıl önce başlanan Anadol otomobile merak duyan Mehmet Altunbaş, 1979 yılında bu araçlardan alarak Trabzon'da dolmuşçuluk yapmaya başladı.

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Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Altunbaş'ın 1986'da vefat etmesinin ardından bu araca oğlu Mustafa Altunbaş sahip çıktı.

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Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Altunbaş da bir süre baba mesleğini devam ettirdikten sonra işi bıraktı ve Anadol'u garaja çekti.

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Kuşaklar boyu süren Anadol sevdası! Teknolojik yenilikleri şaşkına çeviriyor

Daha sonra Mustafa Altunbaş'ın çocukları Turgay ve Mehmet Cemal Altunbaş, Bursa'da dededen kalma Anadol'un tüm bakımlarını tamamlayıp eski ihtişamıyla korudu.