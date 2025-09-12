Yaşam

Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kocaeli'de sabaha karşı bir lojistik deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle ulaşn duman gökyüzünü kapladı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kocaeli'de bir lojistik deposunda büyük bir yangın çıktı. Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda başladı.

Yangının başladığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle çevre ilçelerden de destek istendi.

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Gökyüzünü siyah duman kaplarken, ekiplerin alevlerle müdahale etmeye başladı.

Depodaki kimyevi maddeler söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

Depoda zaman zaman patlamalar da oldu.

Yangın, ekiplerin müdahalesiye kontrol altına alındı.