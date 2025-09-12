14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
KPSS heyecanı yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşıma oldu. Milyonlarca adayın ter dökeceği KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları öncesi otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi ulaşımların bedava olup olmadığı araştırılıyor. Peki KPSS günü otobüsler ve raylı sistemler ücretsiz mi? 14 Eylül toplu taşıma bedava mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:14