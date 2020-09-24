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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test, görenlerin kanını dondurdu. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan bulunmakta. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 21:12
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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır.

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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beridir bilinmektedir.

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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Yılandan zehir örneği ancak videoda görüldüğü gibi alınabilmektedir. Tepesi kağıtla kapatılmış bir kavanozun üzerindeki kağıda yılanın dişleri geçirilir ve yılanın zehri sağılmış olunur.

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Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Yılanlar dişlerinin bir yüzeyi delmesi üzerine içgüdüsel olarak zehir salgılar. Genellikle yılanlar ne kadar zehirli ise o kadar az zehir salgılar.