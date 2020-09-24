Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu? İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test, görenlerin kanını dondurdu. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan bulunmakta. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.