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"Kızların yanında küfür ettin" kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de bir grup arkadaşıyla barda eğlenmeye giden 23 yaşındaki Ufuk Keskin bar kapısında yanlarındaki kız arkadaşlarının olduğu yerde küfürlü konuştun tartışması yaşadığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi olaydan saatler sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:43
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Kızların yanında küfür ettin kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı.

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Kızların yanında küfür ettin kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi iddiaya göre yüksek sesle ve küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin'in olduğu gruptan kız arkadaşları da olduğu için aralarında küfürlü konuşma yüzünden tartışma başladı. İki grup bir süre sözlü tartışma yaşadıktan sonra tekrar barın içine girdiler.

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Kızların yanında küfür ettin kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

DAKİKALAR ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar. Burada tekrar küfürlü konuşma başlayınca tartışma alevlendi.

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Kızların yanında küfür ettin kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Keskin 5 yerinden bıçaklandı. Keskin daha önce hiç tanımadığı ve kısa bir süre önce tartışma yaşadığı kişiler tarafından aldığı bıçak darbeleri sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kızların yanında küfür ettin kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

60 İŞ YERİNDEN KAMERA İNCELENDİ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60 farklı iş yerinin kamera görüntüleri tek tek incelendi.