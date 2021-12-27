27 Aralık 2021, Pazartesi
"Kızların yanında küfür ettin" kavgası! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Kadıköy'de bir grup arkadaşıyla barda eğlenmeye giden 23 yaşındaki Ufuk Keskin bar kapısında yanlarındaki kız arkadaşlarının olduğu yerde küfürlü konuştun tartışması yaşadığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi olaydan saatler sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:43
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