Kıyafetleriyle dikkat çeken hırsızlar! Uyuyan çocuğun elinden çaldılar

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C'nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen'in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadının oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.