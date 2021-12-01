Kıyafetleriyle dikkat çeken hırsızlar! Uyuyan çocuğun elinden çaldılar
Antalya'da çilingir yardımıyla eve giren 2 kadın hırsız, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kıyafetleri ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü.
Giriş Tarihi: 01.12.2021
16:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
17:05
Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C'nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen'in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadının oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.
"AİLE KORKU İÇİNDE" Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen'i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.
"OLAY ANI KAMERADA" Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mini etekli dekolte giyimli iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.
Elif Dağdelen, olayın iki gün önce sabah saatlerinde yaşandığını kaydetti.
Sabah evinden markete gittiğini anlatan Dağdelen, "Evde çocuğum da uyuyordu, kısa bir süreliğine gittim. Geldiğim zaman kapımın kilit göbeğinin olmadığını gördüm. Hemen çocuk odasına gittim, evladım hala uyuyordu. Ama güvenlik kamerasının kayıtları parçalanmış eve zarar verilmişti. Kıyafetlerim ortada, beğendiklerini almışlar. Ayakkabımı bile çalmışlar. Yuvasındaki kedim yerinde yoktu. Hiçbir şeye dokunmadın durumu polise bildirdim" diye konuştu.