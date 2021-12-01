İstanbul’da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

"TARTIŞTILAR SONRA ADAM KENDİNİ VURDU"

Öte yandan çalışmaları izleyen vatandaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu" dedi.