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İstanbul'da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

İstanbul E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki adam, silahla kendisini başından vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesinin ayrıntları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 18:29
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İstanbul’da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

Olay, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birlikte karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi. Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı.

Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak ateşledi. Olay sonucunda Karslıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

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İstanbul’da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

OTOBÜS DURAĞINDA KENDİNİ VURDU
Dehşete tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu'nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

HABERİN VİDEOSU

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İstanbul’da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbul’da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

"TARTIŞTILAR SONRA ADAM KENDİNİ VURDU"
Öte yandan çalışmaları izleyen vatandaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu" dedi.

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İstanbul’da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.