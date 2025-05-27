Kıskançlık krizine giren sevgili dehşet saçtı! Parmaklarını kırdı yüzünü yumrukladı
İstanbul'da kıskançlık krizine giren Enes D. ismindeki adam, sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit ederek parmağını kırdı ve yumruklarla darp etti. Araç kullandığı sırada vitesi değiştirerek kaza yapmasına da neden olan saldırgan için savcılık, "tutuklansın" dedi.
Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul Ataşehir. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Gizem Ç. (21) ile erkek arkadaşı Enes D. (21) arabada giderken aralarında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren adam, kız arkadaşının telefonunu aldı ve geri vermedi. Darp etmeye başladı.
VİTES DEĞİŞTİRİP KAZA YAPTIRDI Öfke patlaması yaşayan saldırgan, Gizem Ç.'nin telefonundan özel fotoğraflarını alıp kendisine gönderdi ve "fotoğrafları ailene atacağım, seni rezil edeceğim" diyerek hakaret ve tehditler savurdu. Bu sırada genç kadın aracı kullanıyordu.
Sabah'ın haberine göre saldırgan vites değiştirip kadının araçla geri geri giderek kaza yapmasına sebep oldu. Enes D. genç kadının telefonunu alarak olay yerinden uzaklaşırken, kazanın yaşandığı noktaya polis ekipleri geldi.
"PARMAĞIMI BURKUP KIRDI, YÜZÜMÜ YUMRUKLADI" Gizem Ç.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan adam, klasik bir savunmaya imza attı. "Sinirle hareket ettim ama beni aldattığını düşündüm" dedi. Dahası kendisinin şiddete uğradığını söyledi. Genç kadın ise olay günü kuzeninden mesaj gelmesi üzerine sevgilisinin bu durumu kıskandığını ve cep telefonuna el koyarak kendisini yumruklayıp darp ettiğini anlattı. "Parmağımı burktu kırıldı. Kafama, yüzüme yumruklarla vurdu. Elimi ısırdı" diyerek şikayetçi oldu.
"HAKSIZ TAHRİK KİMDEN BELİRSİZ" SERBESTLİĞİ Enes D. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikte ifade veren adam, "Yaptığım şeylerin suç olduğunu bilmiyordum. Aldatıldığım için üzüntüden yaptım." dedi. Hakimlik ilginç bir karara imza attı.