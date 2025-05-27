Denizli'deki gizli kamera skandalında yeni gelişme! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı: Fantezi amacıyla yaptım

M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı.