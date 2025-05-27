Denizli'deki gizli kamera skandalında yeni gelişme! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı: Fantezi amacıyla yaptım
Türkiye, Denizli'de günlük kiralık aparttaki gizli kamera skandalını konuşuyor. Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği belirlenip tutuklanan Murat Filiz'in ifadesi ortaya çıktı. Filiz, polisteki ifadesinde; gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini söyledi. Diğer yandan soruşturma kapsamında ekipler, hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği bildirildi.