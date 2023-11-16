16 Kasım 2023, Perşembe
Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!
Kışın soğuk ve gri günlerinde, çiçeklerin canlı renkleri ve taptaze dokuları evimizi aydınlatan güzellikler haline gelebilir. Bazı kış bitkileri, soğuk hava koşullarına rağmen çiçek açarak baharın müjdesini getirir. Özellikle iç mekan bitkileri arasında yer alan kış çiçekleri, don vurduğunda bile dayanıklılıklarıyla öne çıkar. Pencerelerimizi süsleyen kış güllerinden, evimizin içinde sıcak bir atmosfer yaratan kaktüslere kadar, bu bitkiler bize mevsimler arasında bir köprü kurar.
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:00
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