Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Menekşe

Renkli çiçekleri, sürekli ve uzun süre çiçek açabilmesi nedeniyle popüler bir ev çiçeği olan menekşe, doğrudan ışığa maruz bırakılmalıdır. Kökeni afrikaya dayanan bu menekşe türü karanlıkta bırakılırsa çiçek açmaz ve ölür. Menekşeler için en doğru sulama tekniği dipten olandır. Böylece uzun süre yaşayabilirler. Buna ek olarak yaşadığınız alanın nem oranı onlar için de uygundur. Fazla nemli bir ortamda gelişemezler.