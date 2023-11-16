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Haberler Galeri Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Kışın soğuk ve gri günlerinde, çiçeklerin canlı renkleri ve taptaze dokuları evimizi aydınlatan güzellikler haline gelebilir. Bazı kış bitkileri, soğuk hava koşullarına rağmen çiçek açarak baharın müjdesini getirir. Özellikle iç mekan bitkileri arasında yer alan kış çiçekleri, don vurduğunda bile dayanıklılıklarıyla öne çıkar. Pencerelerimizi süsleyen kış güllerinden, evimizin içinde sıcak bir atmosfer yaratan kaktüslere kadar, bu bitkiler bize mevsimler arasında bir köprü kurar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:00
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Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Dışarıda doğanın uykuda olduğu zamanlarda, bazı kış bitkileri iç ve dış mekanlarda canlı renkleriyle göz kamaştırır. Soğuk hava koşullarına rağmen dayanıklılıklarını koruyan kış çiçekleri, adeta baharın müjdesini evimize getirir. İşte don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki...

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Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Kamelya
Özellikle bahçelerde hızlıca çiçek açan uzun süre yaprak dökmeyen ve bakımı kolay olan Kamelya oldukça hoş bir görüntüye sahiptir. Sonbaharın ortasından kışın sonlarına kadar çiçek açan kamelya göze de hoş gelen oldukça güzel bir bitkidir.

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Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Menekşe

Renkli çiçekleri, sürekli ve uzun süre çiçek açabilmesi nedeniyle popüler bir ev çiçeği olan menekşe, doğrudan ışığa maruz bırakılmalıdır. Kökeni afrikaya dayanan bu menekşe türü karanlıkta bırakılırsa çiçek açmaz ve ölür. Menekşeler için en doğru sulama tekniği dipten olandır. Böylece uzun süre yaşayabilirler. Buna ek olarak yaşadığınız alanın nem oranı onlar için de uygundur. Fazla nemli bir ortamda gelişemezler.

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Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Atatürk çiçeği

Kışın evlerimizi süsleyen en popüler çiçek türlerinden biri Atatürk çiçeğidir. Atatürk çiçeği iç mekanda orta dolaylı ışıkta büyüyebilir. Bu yüzden doğrudan güneşin vurduğu bir yerde büyümeye elverişli değildir. Haftada bir kez sulanan Atatürk çiçeğinin toprağının hafif nemli olması gerekir.

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Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!

Yılbaşı kaktüsü

Yılbaşı kaktüsü, Brezilya'nın nemli ve biraz gölgeli bölgelerinde bulunan ve kış aylarında çiçek açmaları nedeniyle özel sayılan bir kaktüs türüdür. Doğrudan güneşe maruz kalmayı sevmeyen bu kaktüs türü haftada bir haftada bir sulanması ve toprağın yarıya kadar ıslak olması gerekir.