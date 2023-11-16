16 Kasım 2023, Perşembe
Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında çiftin ve ailelerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklular başka cezaevlerine nakledildi. Kararın nedeni belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:51
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