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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında çiftin ve ailelerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklular başka cezaevlerine nakledildi. Kararın nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:51
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında erkek tutuklular güvenlik gerekçesiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan başka cezaevlerine nakledildiler.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 14 kişi tutuklanırken 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çift, 14 Kasım tarihinde bu kez 'silahlı saldırıyı azmettirme gerekçesiyle' cezaevinden adliyeye getirilerek ifadeleri alındı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

BİR SUÇTAN DAHA TUTUKLANDILAR

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, bir başka sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanması olayı ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verdi. Çiftin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına karar verildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

'GÜVENLİK' GEREKÇESİYLE BAŞKA CEZAEVİNE

05 Kasım'da tutuklanan ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat, Halit Polat, Can Doğu, Metin Yılmaz, Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe'nin kaldıkları cezaevleri değiştirildi.