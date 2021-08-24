25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede
Dünya küresel iklim değişikliğinin etkisinde sular altında kalacak bölgeler için büyük endişe yaşarken, başka bir tehlike de hızla felakete doğru gidiyor. Hava kirliliği, ciddi boyutlara ulaştı. Uzmanlar kritik çizginin çoktan aşıldığını belirterek dünya genelinde 1 milyar insanın erken ölümüne neden olacağı konusunda uyarı bulundu. Hava kirliliği felaketinde Türkiye de alarm veriyor.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:48
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