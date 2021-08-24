Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede

"EN YÜKSEK KİRLİLİK"

Ülkedeki hava kirliliğinin başlangıcı ise 1980'lerin başına kadar uzanıyor. Öyle ki, 1980-1990 arası ısıtma ve sanayide kalitesiz kömür kullanılması sonucu dramatik hava kirliliği olayları yaşanmış, kükürdioksit ve Partikül Madde konsantrasyonları şiddetli yüksek basınç alanının da etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı.