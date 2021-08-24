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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede

Dünya küresel iklim değişikliğinin etkisinde sular altında kalacak bölgeler için büyük endişe yaşarken, başka bir tehlike de hızla felakete doğru gidiyor. Hava kirliliği, ciddi boyutlara ulaştı. Uzmanlar kritik çizginin çoktan aşıldığını belirterek dünya genelinde 1 milyar insanın erken ölümüne neden olacağı konusunda uyarı bulundu. Hava kirliliği felaketinde Türkiye de alarm veriyor.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:48
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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede
Küresel iklim değişikliğinin yarattığı en önemli riskler arasında hava kirliliği ve neden olduğu sorunlar yer alıyor. Uzmanların uyarısına göre, 100 yıllık süreçte hava kirliliğinde her yıl yeni rekor seviyeye ulaşıyoruz. Atmosferdeki kırmızı çizgi olan 400 PPM karbondioksit seviyesi de çoktan aşılmış durumda.
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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede
Atmosferdeki karbondioksit miktarı bu yıl insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Yapılan son ölçümlerde atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi. Uzmanlar ise dünya genelinde 1 milyar insanın hava kirliliğine maruz kalması nedeniyle, erken ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyorlar.
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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede

Milliyet'in haberine göre; hava kirliliğinde karnesi kötü ülkelerin başında ise Türkiye'de geliyor.

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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede

"EN YÜKSEK KİRLİLİK"

Ülkedeki hava kirliliğinin başlangıcı ise 1980'lerin başına kadar uzanıyor. Öyle ki, 1980-1990 arası ısıtma ve sanayide kalitesiz kömür kullanılması sonucu dramatik hava kirliliği olayları yaşanmış, kükürdioksit ve Partikül Madde konsantrasyonları şiddetli yüksek basınç alanının da etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı.

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Kırmızı çizgi çoktan aşıldı! Türkiye de listede
17-18 Ocak 1993 tarihinde İstanbul’daki kükürtdioksit oranı 24 saatlik ortalamada 4070 mikrogram metreküp, Partikül Madde ise 2662 mikrogram metreküp olarak ölçülürken, bu oran dünyada ölçülen en yüksek kirlilik olarak kayıtlara geçmişti.