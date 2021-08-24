25 Ağustos 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Kahramanmaraş'ta tarihi aydınlatan olay! 1800 yıllık mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kırk Mağaralarda Roma dönemine ait, aristokrat, din adamı ve yöneticilerin gömüldüğü kaya mezarlarda 2'nci arkeolojik kazılar başladı. Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, "Bizim tespitlerimiz sonucunda kazı çalışması yapacağımız 15-20 mezarda ölü gömme hediyeleri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:53
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18