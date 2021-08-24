Kahramanmaraş’ta tarihi aydınlatan olay! 1800 yıllık mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor

'15-20 MEZARDA HEDİYELER VE KEMİKLER OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ'

40 mezarın varlığının rivayet edilesinden dolayı bölgenin 'Kırk Mağaralar' ismiyle anıldığını, ancak yapılan çalışmalarda bölgede 40'tan fazla mezar varlığını tespit ettiklerini kaydeden Safinaz Acıpayam, "Bu mezarlar açıkta olduğu için Milattan Sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıllardan bu yana defalarca kazılmış. Bu nedenle herhangi bir veriye rastlamadık. Kaçak kazılardan nasibini almış bir bölge. Ama bizim tespitlerimiz sonucunda var olduğunu düşündüğümüz15-20 mezarda ölü gömme hediyelerinin, belki kemiklerin olduğunu tahmin ediyoruz. Kazı sonrasında birlikte göreceğiz" dedi.