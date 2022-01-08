Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

BİN SENELİK GELENEK

Bin yıllık geleneği büyük bir coşku ile yaşadıklarını dile getiren Sedef Yürün, "Bin senelik geleneğimiz Koleda'da kabak tatlıları yapıyoruz. Bu sene daha çok coşkulu yaşıyoruz. Burada yapılan atışlarda okullarımızın yararına toplanıyor" dedi.