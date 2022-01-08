09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda büyük bir coşkuyla kutlandı. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp, mahalleliyi, esnafı korkuttu. İşte etkinlikten korkutan görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 23:07
  • 1
  • 18
Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp, mahalleliyi, esnafı korkuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

BİN SENELİK GELENEK

Bin yıllık geleneği büyük bir coşku ile yaşadıklarını dile getiren Sedef Yürün, "Bin senelik geleneğimiz Koleda'da kabak tatlıları yapıyoruz. Bu sene daha çok coşkulu yaşıyoruz. Burada yapılan atışlarda okullarımızın yararına toplanıyor" dedi.

  • 3
  • 18
Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

Koleda için İstanbul'dan geldiklerini ifade eden Şebnem Kutlu 5 aylık bebeği ile tüm belde halkını korkutacaklarını vurguladı. Heyecanlı bir şekilde Koleda'ya hazırlandıklarını belirten Hande Cantürk korkunç olduklarını söyledi.

  • 4
  • 18
Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

Belediye binasının önünde toplanan grup camları çalıp belde halkını korkuttu.

  • 5
  • 18
Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi

Park alanına gelen belde halkı yakılan ateşlerin başında ısınırken kabak tatlısı ikram edildi.