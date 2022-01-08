09 Ocak 2022, Pazar
Kırklareli sokaklarında korkutan görüntüler! İşte sebebi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda büyük bir coşkuyla kutlandı. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp, mahalleliyi, esnafı korkuttu. İşte etkinlikten korkutan görüntüler...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 23:07
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