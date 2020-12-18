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Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler

400 yıllık hazine bulundu! Küpün içinden bakın neler çıktı? O ilimizde heyecanlandıran olay... Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışmasında, çalışanların dikkati sayesinde 400 yıllık bir hazine dolu küp bulundu. 16.-17. yüzyıllara ait olduğu düşünülen küpün içinden çıkanlar, görenleri oldukça heyecanlandırdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:53
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Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler

Burdur'un Kemer ilçesinde kanal kazısı sırasında bulunan küp, büyük merak uyandırdı. 400 yıl öncesine ait olduğu düşünülen küp, çalışanlar tarafından kırıldı. Tarihi eserlerin bulunduğu küpün içinden hazine çıktı.

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Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler

Müze Müdürlüğü yetkililerinin aldığı sikkeler incelenmek üzere götürüldü.

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Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler

Burdur'un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı.

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Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler
Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
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Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler
Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.