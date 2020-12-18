Kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı! O ilimizde heyecanlandıran olay! İşte o görüntüler

400 yıllık hazine bulundu! Küpün içinden bakın neler çıktı? O ilimizde heyecanlandıran olay... Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışmasında, çalışanların dikkati sayesinde 400 yıllık bir hazine dolu küp bulundu. 16.-17. yüzyıllara ait olduğu düşünülen küpün içinden çıkanlar, görenleri oldukça heyecanlandırdı. İşte o anlar...