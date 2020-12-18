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Son dakika | Burdur'da 400 yıllık küpün içinden hazine çıktı

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Giriş: 18.12.2020 09:48
Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu.İş makinesi operatörünün kepçeyle kazı yaparken kırdığı küpün içinden 16- 17'nci yüzyıllara ait, 300'ün üzerinde gümüş sikke bulundu. Burdur'un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı. Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede küpün içinde 300'ün üzerinde gümüş sikke olduğunu belirledi. Sit alanı olmayan bölgedeki sikkelerin 16-17'nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

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