Kiralık katil şebekesi liderine çakarlı plaka! İBB’deki yolsuzluğun kilit ismi Fatih Keleş’ten itiraf gibi suç duyurusu

Bu iddianın istihbarat birimleri tarafından öğrenilmesinin ardından soruşturma başlatılmış, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankara-İstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne yönelik Cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.