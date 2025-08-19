Yaşam

Kiralık katil şebekesi liderine çakarlı plaka! İBB'deki yolsuzluğun kilit ismi Fatih Keleş'ten itiraf gibi suç duyurusu

Tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yolsuzluk örgütünün, itirafçı olanları susturmak için tuttuğu "kiralık katil" şebekesinin liderliğini yapan Selahattin Yılmaz'ın, plakasına tahsis edilen koruma kararlı araç kullandığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin soruşturmaların en kritik ismi olan itirafçı iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın susturulması için örgütün kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından cezaevinden "susturun" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

Bu iddianın istihbarat birimleri tarafından öğrenilmesinin ardından soruşturma başlatılmış, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankara-İstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne yönelik Cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ÇAKARLI PLAKALI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ
Sabah'ın haberine göre İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptıktan sonra suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın "Aziz İhsan Aktaş'ı susturmasını" istemiş, Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletmişti.

Selahattin Yılmaz'ın çakarlı plakalı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi. Osmaniye ilinden koruma kararı verilen Yılmaz'ın kullandığı lüks araçta çakar takılı olduğu, Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiğinin de derinlemesine araştırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ, YENİ GÖZALTILAR YAPILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da yapıldı. Selahattin Yılmaz ile ortak kafe işlettiği belirtilen Ankara Çayyolu'ndaki lüks kafe sahibi Turgut Öner de gözaltına alındı.

Öner'in yanı sıra İstanbul Nişantaşı'nda mücevher ve milyonluk saatler satışı yapan "Ersan Diamond" olarak bilinen Ersan Gülmez de Başsavcılığın talimatıyla Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gözaltına alındı.

DİJİTALLERİ SİBER UZMANLARI İNCELİYOR
İBB yolsuzluk şebekesinin "kiralık katil" planı kapsamında gözaltına alınan iki avukat ile diğer şüphelilerin el konulan cep telefonları ve bilgisayarları da siber uzmanları tarafından incelemeye alındı. Dijital materyallerin incelenmesiyle yeni gözaltıların da olabileceği belirtildi.

FATİH KELEŞ'TEN İTİRAF GİBİ SUÇ DUYURUSU
Fatih Keleş cezaevinden yaptığı suç duyurusunda 5 Ağustos tarihinde Adem Soytekin'in avukatı Recep Seyhan ile diğer avukatının gece vakti kendisiyle görüşmeye geldiğini, Aziz İhsan Aktaş'ın susturulmasıyla ilgili olaydan bahsettiklerini, kendisinin de saçma sapan iddiaları dinleyemeyeceğini söylediğini öne sürdü.

Bir sonraki gün durumu kendisine mektupla bildirdiğini anlatan Keleş'in avukatı Baran Kaya ise operasyonun yapılmasından sonra yaptığı suç duyurusunda "gerçek dışı her halinden belli olan bir konu hakkında suç duyurusundan bulunmanın müvekkili gereksiz yere gündeme getireceği düşünülerek suç duyurusunda bulunma gereği bile görülmemiştir" dedi.