Kiralık katil şebekesi liderine çakarlı plaka! İBB'deki yolsuzluğun kilit ismi Fatih Keleş'ten itiraf gibi suç duyurusu
Tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yolsuzluk örgütünün, itirafçı olanları susturmak için tuttuğu "kiralık katil" şebekesinin liderliğini yapan Selahattin Yılmaz'ın, plakasına tahsis edilen koruma kararlı araç kullandığı belirlendi.
Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin soruşturmaların en kritik ismi olan itirafçı iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın susturulması için örgütün kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından cezaevinden "susturun" talimatı verdiği öne sürülmüştü.
Bu iddianın istihbarat birimleri tarafından öğrenilmesinin ardından soruşturma başlatılmış, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankara-İstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne yönelik Cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ÇAKARLI PLAKALI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ Sabah'ın haberine göre İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptıktan sonra suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın "Aziz İhsan Aktaş'ı susturmasını" istemiş, Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletmişti.
Selahattin Yılmaz'ın çakarlı plakalı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi. Osmaniye ilinden koruma kararı verilen Yılmaz'ın kullandığı lüks araçta çakar takılı olduğu, Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiğinin de derinlemesine araştırıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA GENİŞLEDİ, YENİ GÖZALTILAR YAPILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da yapıldı. Selahattin Yılmaz ile ortak kafe işlettiği belirtilen Ankara Çayyolu'ndaki lüks kafe sahibi Turgut Öner de gözaltına alındı.