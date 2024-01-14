Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer’de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

"ETTİĞİM KÜFÜRLERLE ÖVÜNMÜYORUM, HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Küfür ettiği için ev sahibinden özür dileyen Onur Yavuzyılmaz, "Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de 'Çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ben de köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti.