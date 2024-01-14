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Haberler Galeri Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer'de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer'de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

Sarıyer'de sokak ortasında ev sahibinin gazabına uğrayan Onur Yavuzyılmaz, "Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de 'Çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kKira husumeti yargıya taşındı" dedi.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 19:52
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Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer’de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), Sarıyer Rumeli Hisarı'nda iki arkadaşıyla birlikte pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Ev sahibi kadın, iddiaya göre 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten biri olan Yavuzyılmaz'a geçtiğimiz günlerde "Evimden çıkacaksın" diye bağırıp küfür ederek sokak ortasında sopayla saldırdı.

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Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer’de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

Yavuzyılmaz'ın da küfür etmesiyle kadın daha da sinirlenirken, olaydan sonra kadının akrabalarının gençlerin evini basarak tehdit ettikleri iddia edildi. Geçler polise haber vererek şikayetçi olup, koruma talebinde bulundu. 24 yaşındaki Onur Yavuzyılmaz, yaşanan saldırı ve evlerine baskın anını anlattı.

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Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer’de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

"ETTİĞİM KÜFÜRLERLE ÖVÜNMÜYORUM, HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Küfür ettiği için ev sahibinden özür dileyen Onur Yavuzyılmaz, "Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de 'Çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ben de köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti.

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Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer’de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Fakat bana kimse vurmadan ben küfür etmedim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Ondan sonra darp raporu alıp kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kira husumeti yargıya taşındı" şeklinde konuştu.

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Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer’de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta

"2 SEN ÖNCE 2 BİN 800 TL OLAN KİRAMIZI 15 BİN TL YAPIN YA DA EVİMDEN ÇIKIN DEDİ"