14 Ocak 2024, Pazar
Kiracısına sobayla saldırdı! Sarıyer'de sokak ortasında yürüyen genci darp etti: Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta
Sarıyer'de sokak ortasında ev sahibinin gazabına uğrayan Onur Yavuzyılmaz, "Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de 'Çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kKira husumeti yargıya taşındı" dedi.
Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 19:52
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