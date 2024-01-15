15 Ocak 2024, Pazartesi
Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?
"Yargı'nın Metin Amir'i kimdir, öldü mü, yaşıyor mu?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Yargı, dün yayınlanan 78. bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Avni Danyal'ın canlandırdığı Metin Amir karakterinin cenaze töreni sahneleri sonrası, "Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden ayrıldı mı?" sorusu akıllara geldi. İşte oyuncu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:32
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