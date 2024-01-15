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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

"Yargı'nın Metin Amir'i kimdir, öldü mü, yaşıyor mu?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Yargı, dün yayınlanan 78. bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Avni Danyal'ın canlandırdığı Metin Amir karakterinin cenaze töreni sahneleri sonrası, "Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden ayrıldı mı?" sorusu akıllara geldi. İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:32
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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

Pazar akşamları Kanal D'de yayınlanan 'Yargı' dizisi, son bölümünde izleyicilere duygu seli yaşattı. Merak uyandıran hikayesi ve sürükleyici sahneleriyle dikkat çeken dizi, Metin Amir karakterinin trajik bir şekilde ölümüyle gündeme geldi.

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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

YARGI METİN AMİR ÖLDÜ MÜ?

Yargı dizisinin 78. bölümü, Metin Amir'in dramatik ölümüyle izleyicilere duygusal anlat yaşattı. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde nasıl bir gelişme yaşanacağı ise merak konusu oldu.

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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

YARGI 78. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı dizisi Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin ekrana gelecek 78'inci bölümünün konusu şöyle;

"Ruhum üşüyor; nasıl iyice örtünürüm bilmiyorum."

Fernando Pessoa

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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

Ilgaz'ın başsavcıyı bile karşısına alarak yaptığı örgüt operasyonunda sona gelinmiş, başsavcı dahil herkesin maskesi düşmüştür. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı olayda, gün aydınlanmaya başladığında herkesi şoke edecek bir ölüm beklemektedir.

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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

Ilgaz ve Eren başta olmak üzere kaçak Nadide ve Kadir'i bir an önce yakalamak için tüm emniyet seferber olacaktır. Öte yandan Efe'ye gelecek olan sürpriz telefon tüm dengeleri alt üst edecek ve aynı zamanda hayatının tokadını atmaya yetecektir.