02 Ağustos 2022, Salı
Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍
Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Adım adım tüm değişikliği yapan Shalaby, kullandığı yöntemle artık elektrik faturası da ödemiyor. İşte ikinci el otobüsten yaşanılabilir bir karavana çevrilen o araç...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 05:59 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 06:00
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