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Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍

Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Adım adım tüm değişikliği yapan Shalaby, kullandığı yöntemle artık elektrik faturası da ödemiyor. İşte ikinci el otobüsten yaşanılabilir bir karavana çevrilen o araç...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 05:59 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 06:00
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Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍

Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi.

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Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍

Ralli kariyerinde oldukça başarılı olan ve gecelerini genellikle karavanlarda geçiren Shalaby, "Kendime neden bir tane yapmıyorum ki?" diye sordu.

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Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍

Ve 100 bin Mısır lirasına ikinci el bir otobüs satın aldı.

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Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍

Shalaby adım adım yaptığı değişiklikleri anlattı: İlk olarak, daha sonra ekleyeceğim ilave yükleri kaldırabilmesi için otobüsün gövdesini çelikle güçlendirdim.

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Kira vermekten sıkılınca bakın ne yaptı! Kadın rallici görenleri hayran bıraktı🚍

Sonrasında otobüsün tavanını yükselterek oğlum için bir yatak ve dolaptan oluşan tam bir oda oluşturdum.