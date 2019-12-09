Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Yeni kimlik ve ehliyet işlemleri Türkiye Cumhuriyeti ilçe nüfus müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinde yılın son ayında büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunlukta sosyal medya üzerinden yapılan zam spekülasyonları büyük rol oynuyor. Sosyal medya aracılığı ile dolaşıma sokulan, 'Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerine yüzde 100 zam yapılacak' yalanı ilçe nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi. Nüfus müdürlüklerinde izdiham yaşanırken, İçişleri Bakanlığı, zam haberlerini yalanladı. Peki, yeni kimlik ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Kimlik ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? İşte yeni kimlik ve ehliyet işlemleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





