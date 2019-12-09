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Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Yeni kimlik ve ehliyet işlemleri Türkiye Cumhuriyeti ilçe nüfus müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinde yılın son ayında büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunlukta sosyal medya üzerinden yapılan zam spekülasyonları büyük rol oynuyor. Sosyal medya aracılığı ile dolaşıma sokulan, 'Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerine yüzde 100 zam yapılacak' yalanı ilçe nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi. Nüfus müdürlüklerinde izdiham yaşanırken, İçişleri Bakanlığı, zam haberlerini yalanladı. Peki, yeni kimlik ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Kimlik ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? İşte yeni kimlik ve ehliyet işlemleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:45
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Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede son tarihin yaklaştığı ve ücretlere yüzde 100 oranında zam yapılacağı dedikodusunu duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Kimlik değişim ücreti her yıl yeniden değerleme oranında zamlanıyor. 2019 yılı yeniden değerleme oranı ise 22.58 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı söz konusu zam miktarının gerçek olmadığını açıkladı. Kart, "Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki haberler asılsızdır. Ayrıca vergi ekleneceği kesinlikle yalandır" ifadelerini kullandı. Çalışanlar da sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Bu yıl son ve zam gelecek' haberlerine isyan etti. Peki, yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

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Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Mersin kent merkezindeki 4 ilçesinin yanı sıra ile bağlı 9 ilçedeki nüfus müdürlüklerinde çipli kimlik yoğunluğu yaşanıyor. Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği ve yeni kimlik alanlardan ek vergi alınacağı şeklinde kulaktan kulağa yayınlan haberler, yoğunluğu daha da artırırken nüfus müdürlüğü çalışanlarını da zor durumda bıraktı.

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Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, son günlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan aşırı yoğunluğun asılsız haberlerden kaynaklandığını belirterek, "Son günlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan aşırı yoğunluğun önüne geçmek adına sendika olarak açıklama yapma gereği duyuyoruz. 2017 yılında başlayan çipli kimlik dağıtımı 50 milyon kişiye ulaşmıştır. Bunun yanında henüz değişimi bekleyen 32 milyon kimlik bulunmaktadır.

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Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Bu yönden bakıldığında ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki haberler asılsızdır. Ayrıca vergi ekleneceği kesinlikle yalandır. Halkımızın bunu bilmesini istiyoruz. Çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Yeni kimlik çıkarana kadar ellerindeki kimlik geçerlidir. Kimliği çıkarmak isteyen vatandaşımız Alo 199'dan ya da randevu.nvi.gov.tr'den randevu alarak, ücretini PTT ya da bankaya yatırdıktan sonra, bir adet biometrik fotoğraf ile kurumumuza gelmesi yeterlidir" diye konuştu.

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Kimlik ve ehliyet yenilemede zam yalanı! Yeni kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Başkan Kart, vatandaşların kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilere inanmamaları gerektiğini ifade ederek, "Nüfus Müdürlüğü çalışanlarımız canını dişine takarak hizmet vermektedir. Kimlik yoğunluğunu gidermek adına sendika olarak bazı önerilerimiz vardır. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerin çoğunda personel eksiğiyle hizmet vermekteyiz.