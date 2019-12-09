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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Timsah" olarak isimlendirilen gücü amfibi deniz piyadelerinin derin sulardaki zorlu eğitimleri adeta nefes kesiyor. Karada ve suda görev yapabilen "Timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, halatla helikopterden gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme gibi zorlu eğitimlerden geçiyor. Aksiyon filmlerini aratmayan faaliyetleriyle dosta güven, düşmana korku salan Türkiye'nin göz bebeği amfibi deniz piyadeleri, "daima hazır" parolasıyla kendilerine verilecek görevleri bekliyor. İşte amfibi deniz piyadelerinin 'timsahlar' derin sularda nefes kesen eğitimi...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:11
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