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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Timsah" olarak isimlendirilen gücü amfibi deniz piyadelerinin derin sulardaki zorlu eğitimleri adeta nefes kesiyor. Karada ve suda görev yapabilen "Timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, halatla helikopterden gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme gibi zorlu eğitimlerden geçiyor. Aksiyon filmlerini aratmayan faaliyetleriyle dosta güven, düşmana korku salan Türkiye'nin göz bebeği amfibi deniz piyadeleri, "daima hazır" parolasıyla kendilerine verilecek görevleri bekliyor. İşte amfibi deniz piyadelerinin 'timsahlar' derin sularda nefes kesen eğitimi...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:11
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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi

Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alan amfibi deniz piyadeleri "Timsahlar"ın derin sulardaki eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor.

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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi

Türk Deniz Kuvvetleri personeli subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi

Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan "Timsahlar", karada ve mavi sularda düşmana korku salıyor.

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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlandırılan "Timsah Yuvası" Amfibi Deniz Piyade Tugayının birçoğu yerli ve milli silahlarla gerçekleştirdiği nefes kesen eğitimleri görüntülendi.

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Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi

Bot üzerinde operasyonel faaliyet icra edebilen timler, keskin nişancılıkta da gıptayla bakılan askerler arasında yer alıyor. Deneyimli askerlerden oluşan deniz piyadeleri, gözle görülmesi güç olan uzak hedefleri vurabiliyor.