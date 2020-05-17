Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli Mustafa Keskin damga vurdu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorulara sahne olan Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin damga vurdu. 125 bin TL'lik soruyu gören ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin'in başarısı sosyal medyanın da gündemi oldu. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o anlar...