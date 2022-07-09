Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

Bursa'da çiftçiler hasadına başladıkları yaban mersini meyvesinin kilosu 100 TL olunca meyvelerini kuş ile yabani hayvanlardan korumak için özel sistem oluşturdu. Çifti, yaban mersinine ilişkin, "Üretimi az, talebi çok olduğu için güzel para yapıyor. Bu yıl kilosunu 100 liradan satıyoruz. Bir dönüm bahçeden 1 ton ürün aldığımız oluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL