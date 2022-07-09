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Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

Bursa'da çiftçiler hasadına başladıkları yaban mersini meyvesinin kilosu 100 TL olunca meyvelerini kuş ile yabani hayvanlardan korumak için özel sistem oluşturdu. Çifti, yaban mersinine ilişkin, "Üretimi az, talebi çok olduğu için güzel para yapıyor. Bu yıl kilosunu 100 liradan satıyoruz. Bir dönüm bahçeden 1 ton ürün aldığımız oluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 11:00
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Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

Şeker ile göz hastalarına iyi geldiği bilinen yaban mersini meyvesinin hasadına başlandı.

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Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR

Türkiye'de yeni ekilmeye başlanan ve üretimin talebi karşılayamadığı meyvenin kilosu bu yıl dalında 100 liradan satılıyor.

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Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

1 dönüm alandan 1 ton meyve alan üreticiler, hasattan hatırı sayılır gelir elde ediyor.

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Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

EMEKLERİ ZİYAN OLMASIN DİYE DÜZENEK KURDULAR

Meyve, dağlık alanda yetiştiği için yaban hayvanları ve kuşlar yaban mersinlerini yiyor. Üreticiler de kilosu 100 lira olan meyveyi "hayvanlar yemesin, emekleri ziyan olmasın" diye kurdukları düzeneklerle koruyor.

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Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor! Görenler hayrete düştü

BOMBA VE YIRTICI KUŞ SESİ

Orhaneli ilçesi Göynükbelen köyünde üretim yapan Kazım Çerkes, bahçesine bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran düzenek kurdu. Çerkes'in yetiştirdiği yaban mersini meyveleri Türkiye'nin çok sayıda ilinden şeker ve göz rahatsızlığı çekenler tarafından tercih ediliyor.