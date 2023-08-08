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Kilo vermenin sırrı bu çorbada! İşte 3 günde 3 kilo verdirecek tarif...

Bu çorba kilo vermek isteyenlerin yüzünü güldürecek! Zayıflamak için çaba gösterenler ama ağır diyet listelerine uymak istemeyenler için daha kolay ve rahat yöntemler bulunmaktadır. Ancak kontrollü şekilde kilo vermek sağlık açısından oldukça önemlidir. 3 günde 3 kilo verdiren bu çorba da hızlı ve sağlıklı kilo vermeniz için bire bir... İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:58
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Kilo vermenin sırrı bu çorbada! İşte 3 günde 3 kilo verdirecek tarif...

Eğer ki yemeğinize çorba içerek başlarsanız iştahınız kesilecektir. Dolayısıyla diğer yemeklerden daha az yiyecek ve kilo vermede kolay bir yöntem uygulamış olacaksınız.

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Kilo vermenin sırrı bu çorbada! İşte 3 günde 3 kilo verdirecek tarif...

Öte yandan kabızlık sorununu da çorba içerek çözebileceğiniz gibi sağlıklı bir yaşama da merhaba diyeceksiniz.

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Kilo vermenin sırrı bu çorbada! İşte 3 günde 3 kilo verdirecek tarif...

Uzmanların da sık sık tavsiye ettiği çorba tüketiminde dikkat etmeniz gereken nokta ise beyaz un ile yapılan içeriklerden uzak durmak olacaktır.

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Kilo vermenin sırrı bu çorbada! İşte 3 günde 3 kilo verdirecek tarif...

Bunun için ise tercih edebileceğiniz en iyi çorba protein ve lif bakımından oldukça zengin olan mercimek çorbasıdır.

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Kilo vermenin sırrı bu çorbada! İşte 3 günde 3 kilo verdirecek tarif...

Öte yandan kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelen mercimek çorbası bitkin ruh halini de ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.