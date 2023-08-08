08 Ağustos 2023, Salı
İşte 2023 vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi! Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz seyahat edebilir ✈️
Avrupa Birliği'nin vize açıklamasının ardından Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler yeniden merak konusu oldu. Türk vatandaşlarının kimlikle gidebileceği ülkelerin yanı sıra vize ihtiyacı olmadan pasaportla seyahat edebileceği çok sayıda ülke bulunuyor.Peki vize istemeyen, sadece pasaport ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri? Pasaportsuz hangi ülkelere gidilir? Kimlikle gidilen ülkeler...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 13:38
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