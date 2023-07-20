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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?
Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen ve parolası "Barış Harekatı" olan bu operasyonun yıl dönümünde detayları araştırılıyor. Harekat sonucunda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs adasının kuzey kısmını kontrol altına aldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kuruldu. İşte detayları...