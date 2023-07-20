Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

Süreç; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yle Kıbrıs Adası'ndaki Türk ve Rum halkları arasında 1959 senesinde imzalanmış olan Londra ve Zürih anlaşmaları ile kurulmasıyla başlamıştır. Bu anlaşma üzerinde imzası olan 3 ülke ise, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olmuştur. 1960 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde yaşayan iki topluma da eşit siyasi haklar ve statüler verilmiştir.