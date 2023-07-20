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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen ve parolası "Barış Harekatı" olan bu operasyonun yıl dönümünde detayları araştırılıyor. Harekat sonucunda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs adasının kuzey kısmını kontrol altına aldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kuruldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:31
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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümünde tarih severler ve öğrenciler operasyonun detaylarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü?", "Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?" sorularının cevapları aratılıyor. İşte merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

KIBRIS BARIŞ HAREKATI TARİHİ

TSK kod adı ''Atilla Harekatı'' olan Kıbrıs Barış Harekatı; Kıbrıs Adası üzerinde hem haksız hem de yasal olmayan biçimde ve anlaşmalara ters düşecek şekilde hareket eden Rum ve Yunan yönetimine karşı, karar verilerek gerçekleştirilmiş bir plan olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

Süreç; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yle Kıbrıs Adası'ndaki Türk ve Rum halkları arasında 1959 senesinde imzalanmış olan Londra ve Zürih anlaşmaları ile kurulmasıyla başlamıştır. Bu anlaşma üzerinde imzası olan 3 ülke ise, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olmuştur. 1960 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde yaşayan iki topluma da eşit siyasi haklar ve statüler verilmiştir.

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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

Bu haklar ise, uluslararası anlaşmalara göre belirlenmiş ve garanti altına alınmıştır. Bu gelişmelerin yanında; Kıbrıs Rum tarafı, kurulan cumhuriyetin ardından, devlet kurumları içerisinden Kıbrıs Türk'lerini izole ederek dışlama, Ada'dan kovma ve tüm adayı Yunanistan ile birleştirme yani Enosis niyetini göstermiştir.

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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?

Türkiye, bu gelişmelerin ışığında ilk önce diplomatik girişimlerde bulundu. Buna göre ise İngiltere ile, Yunanistan'da gerçekleşen darbenin sonrasında neler yapılabileceği konusunda Londra kentinde çeşitli görüşmelerde bulundu. Yapılan bu görüşmelere Yunanistan'da davet edilse de cunta yönetimi istişarelere katılmayı reddetti.