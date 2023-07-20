20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavda birinci olan isimleri açıkladı. YKS'de birinci olan isimlerin hikayeleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.07.2023 13:48
  • 1
  • 18
28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

ANNESİNE DOĞUM HEDİYESİ YKS BİRİNCİLİĞİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan Namık Emre Acar, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, başarısının düzenli çalışmayla geldiğini söyledi.

AYT sayısalda birinciliği Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ile paylaşan Namık Emre Acar, iyi sonuç alacağına inandığını ve beklentilerinin boşa çıkmadığını belirtti.

Sınav sonuçlarının açıklandığı zamana kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Acar, "Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli çalışma süreci geçirdim. 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Bu soruların benzerleri direkt karşıma çıktı. Güzel oldu." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

Mühendislik ve tıp fakültesi arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Acar, "Ailemle iyi bir şey bekliyorduk zaten. İyi bir sonuç geldi. Tercih konusunda mühendislik biraz daha baskın geliyor. Yine üniversitelerde gezeceğim, bakacağım ve kararımı vereceğim inşallah." diye konuştu.

Kamu hastanesinde doktor olan baba Ahmet Kürşad Acar da çok mutlu olduğunu, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sonuçları heyecanla beklediklerine işaret eden Acar, "Bekliyorduk, çok başarılı bir öğrenciydi. Dirayetle çalışıyorduk. İlk baştan beri böyleydi, düzenli ve disiplinliydi. Sınava kadar da gerekeni yaptı. Bir yanlışı vardı, 'ilk 5 veya 10 olur mu' diye düşünüyorduk ama Allah böyle takdir etti. Birincilik nasipmiş. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Öğretmen olan anne Songül Acar ise doğum gününde oğlunun başarısıyla mutluluğunun arttığını kaydetti.

  • 3
  • 18
28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

YOLUNA İLAHİYAT ALANINDA DEVAM EDECEK

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem, kariyerini ilahiyat alanında planlıyor.

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan 19 yaşındaki Erdem, sevincini başta hacdaki ailesi olmak üzere öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

  • 4
  • 18
28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

Erdem'i Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy da arayarak, başarısından dolayı tebrik etti.

Öğrenim gördüğü okulda aynı zamanda hafızlığı da bitiren Erdem, başarısının sırrını anlattı.

Disiplinli bir çalışma ortaya koyarken, sosyal hayattan da hiç kopmadığını belirten Erdem, "Okulda Arapça alanında çok iyi bir temel yaptım ve bunun üzerine koyarak devam ettim. Aynı zamanda Ürdün'de de 45 gün kalarak dili pekiştirdim. Çıkmış soruları da çözerek sınava hazırlandım. Bu yöntem, 500 tam puan almam için yeterli oldu." diye konuştu.

  • 5
  • 18
28 Şubat mağduru annenin YKS gururu! İşte YKS birincilerinin hikayeleri!

AİLESİ MOTİVASYONU BOZULMASIN DİYE HACCA GİDECEKLERİNİ SAKLAMIŞ

Sınava hazırlık sürecinde ailesinin de kendisine çok destek olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Dikkatimin dağılmaması için sınava hazırlık sürecinde ailem hacca gideceğini benden sakladı. Bunu hacca gidecekleri gün öğrendim. Sınavdan çıkıp eve döndükten sonra 'Biz yarın hacca gidiyoruz.' dediler. Çok şaşırdım ve benim adıma güzel bir sürpriz oldu. Ailem hacdayken telefonla görüşüp tam puan aldığımı söyledim. Aslında ben de geldiklerinde söyleyerek bu yaptıklarına karşılık bir misilleme yapabilirdim. Ama yapamadım. Onlar da çok sevindiler."