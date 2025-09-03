Kendini şeyh olarak tanıttı! Randevu üzerine muska yazdı: 175 milyonluk dev vurgun

175 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan MASAK raporunun ardından şüpheliler A.A. ile E.E.A., S.A., E.B., A.B., A.G., S.A., C.A., F.A., İ.B. ve S.B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, A.A.'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında elde ettiği geliri hem kendi adına hem de yakınlarının üzerine taşınır ve taşınmaz edinerek ekonomik sisteme soktuğu, şüphelilerin toplam mal varlığının 175 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi. Şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, A.A.'nın dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini akladığı iddianamede yer aldı. İddianamede, diğer şüphelilerin A.A.'nın dergahına gelen kişilerden para istemediğini ileri sürdükleri, üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını kendi gelirleriyle edindiklerini savundukları da aktarıldı. Ancak savcılık, tüm şüphelilerin A.A.'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında gelir elde ettiğini bildiğini belirtti. S.A.'nın öğretmen olmasına rağmen üzerine kayıtlı mal varlığının 44 milyon TL olduğu, bu gelirin mesleğiyle elde edilmesinin mümkün olmadığı, tape kayıtlarının da şüphelinin suç gelirinin aklanmasında diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.