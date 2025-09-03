Diyarbakır’da “muska” vurgunu: 175 milyonluk servet ortaya çıktı!

Diyarbakır’da kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan A.A. ve 10 yakını hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiye muska yazdığı ve “VIP hizmet” adı altında varlıklı kişilerden para aldığı iddia edilen A.A.’nın, dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı belirtildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin toplam mal varlığının 175 milyon TL’yi bulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, bazı şüphelilerin gelirleriyle orantısız şekilde milyonlarca liralık taşınmaz edinmeleri dikkat çekti. Savcılık, tüm mal varlıklarının suçtan elde edildiğini değerlendirerek müsaderesini talep etti. İddianame Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma tarihi 25 Aralık 2025 olarak belirlendi.

