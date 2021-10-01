Yarasa kümesteki tavuğun kanını böyle emdi! Dehşete düşüren anlar

Yarasaların iki çeşidi vardır. Bunlardan birisi böcek yerken diğer türleri meyve yerler. Meyve yiyen yarasalar dünya üzerinde daha fazladır. Tropikal bölgelerde daha çok yaşarlar. Böcek yiyen yarasalar diğer yarasa çeşidine göre daha küçüktürler ve kalabalık gezerler.