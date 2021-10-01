Yarasa kümesteki tavuğun kanını böyle emdi! Dehşete düşüren anlar
Koronavirüs salgınının çıkma nedenleri arasında gösterilen yarasanın dehşet anları kamerada. Gece saatlerinde kümeste bulunan bir tavuğu gözüne kestiren yarasa gizlice hayvanın yanına yaklaşarak kanını emdi. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 01.10.2021
06:36
Yarasalar herkesin bildiği bir canlıdır. Özellikle geceleri kendini gösteren yarasaların birçok özelliği bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarasaların iki çeşidi vardır. Bunlardan birisi böcek yerken diğer türleri meyve yerler. Meyve yiyen yarasalar dünya üzerinde daha fazladır. Tropikal bölgelerde daha çok yaşarlar. Böcek yiyen yarasalar diğer yarasa çeşidine göre daha küçüktürler ve kalabalık gezerler.
Yarasaların büyüklükleri sabit değildir. Her yarasanın boyutu farklı olabilir. Yarasaların hangi yiyecekleri tükettiği birçok hayvan sever tarafından merak ediliyor. Yarasalar sadece meyve böcek yiyen canlılar değildir. Et ve Balık yiyen yarasalarda bulunuyor.
Vampir yarasalar herkes tarafından duyulmuş yarasalardır. Bu yarasa türleri kuşlar ve diğer hayvanların damarlarından çektiği kanlarla beslenir. Bu hayvanların hepsi su tüketen hayvan çeşitleridir. Yarasaların su içme şekilleri çok farklıdır. Dilleriyle değil, kanatlarıyla suya vurarak havaya saçılan damlacıkları yutar.
Yarasalar her yerde yuva yapan canlılardan biri değildir. Genellikle belirledikleri mağara tarzı yerlerde yaşarlar. Gölge altında durmayı da çok severler. Evlere girme sebepleri de bu yüzdendir. Karanlık ortamları tercih ederek evlere girildiği de görülmüştür. Yarasalar başlarını aşağı vererek uyuyan canlılar arasındadır.