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2024 YKS'ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? YKS için gerekenler listesi | Su, kalem, silgi, giriş belgesi...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu, 8-9 Haziran tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saatleri yaklaşırken adaylar, yanlarında bulundurmaları gerekenleri ve yasak olan maddeleri araştırıyor. Sınav kılavuzunda, sınava girerken nelerin gerekli olduğu ve nelerin yasak olduğu detaylı bir şekilde açıklandı. Peki, YKS'ye su ve saat ile girmek serbest mi, yasak mı? İşte YKS'ye girerken yanınızda bulundurmanız gerekenler ve dikkat etmeniz gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:20
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YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS’ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belkgesi...

Hafta sonu gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, adaylar sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekenleri merak ediyor. 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek binlerce aday, sınav günü gerekli olan belgeleri ve malzemeleri gözden geçiriyor. Peki, YKS'ye girerken neler gerekli? 2024 YKS'ye su ve saat ile girmek serbest mi, yasak mı? İşte sınav için gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar...

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YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS’ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belkgesi...

2024-YKS'ye Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Zorunlu Belgeler ve Yasaklar

2024-YKS'ye girecek adaylar için sınav günü yaklaştıkça, yanlarında bulundurmaları gereken belgeler ve yasak olan eşyalar hakkında bilgi edinmek büyük önem taşıyor. Bu hafta sonu, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda, adayların sınava sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için hazırlıklarını dikkatle tamamlamaları gerekiyor.

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YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS’ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belkgesi...

Zorunlu Belgeler

Adaylar, 2024-YKS'ye girerken yanlarında iki temel belgeyi bulundurmak zorundadır:

Sınava Giriş Belgesi (SGB): İlgili oturuma ait olmalıdır.

Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı kabul edilir. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve onların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kart veya geçici kimlik belgeleri de geçerlidir. Fotoğrafsız kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmez.

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YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS’ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belkgesi...

Geçersiz Kimlik Belgeleri

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları ve meslek kimlik kartları gibi belgeler sınava giriş için geçerli kabul edilmez. Bu tür belgelerle sınava girmek isteyen adaylar, sınava alınmayacaktır.

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YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS’ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belkgesi...

Sınav Günü İçin Öneriler

Adayların sınava girecekleri binayı önceden gidip görmeleri, sınav günü adres bulma konusunda kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca, sınav binalarında eşya emanete alınmadığından, kılavuzda belirtilen yasaklı eşyaların sınav binalarına getirilmemesi gerekmektedir.