Kemal Sunal'ın akrabasıyım diyerek esnafı dolandırdığı iddia edilmişti! O yönetmen konuştu

Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.'ye anlattığını söyleyen Mehmet Arabacı kendisine 10 bin liralık senet verildiğini, ancak senet aslının kendisine gelmediğini sadece fotoğrafının atıldığını da belirterek, "Daha sonra bu mağduriyetimin giderildiği bana film yapımcısı Bilal T. tarafından söylendi. Bilal T. ben size 10 bin liralık senet göndereyim. Bu mağduriyetinizi gidereceğiz. Ama galadan toplanan paralarla ödeneceğini söyledi. Ortada ne gala ne film var. Ocak ayının 25'inde galamız olacağını söyledi. Bana bilet bıraktı ve down sendromlu çocuklara bağış olması için biletlerin satılacağını söyledi. Ben inanmadığım için biletleri satmadım" diye konuşmuştu.