Kemal Sunal'ın akrabasıyım diyerek esnafı dolandırdığı iddia edilmişti! O yönetmen konuştu
Düzce'nin Çilimli ilçesinde "Cennet Kuşları" adı altında film çeken ve kendisini Kemal Sunal'ın akrabası olarak tanıtan Halit Sunal'ın, filmde oynattığı esnafları sponsor yaparak borçlandırdığı iddia edilmişti. Hakkındaki iddialara cevap veren Halit Sunal, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Ayrıca hesap sorulacak kişi de ben değilim. Hesap sorulacak biri varsa filmin yapımcısıdır" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:28
Düzce Çilimli ilçesinde film çekimi sırasında Kemal Sunal'ın akrabası olduğunu söyleyen Halit Sunal'ın köylüleri dolandırdığı iddia edildi. Esnaf Mehmet Arabacı, kendisinin borçlu çıkarıldığını ifade ederek, "Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli'yi tercih etmişler. Buraya yönetmen Halit Sunal diye birisi geldi. Film çekildiğini gördüm. Bende işten çıkıp dükkana gelmiştim. Film çekildiğini görünce yanlarına gittim bana sende filmde oynamak ister misin dediler? Biz katkı amaçlı filme girdik. 1 lira dahi para talep etmedim ve 12 gün boyunca filmde oynadım.
Yönetmen Halit Sunal filmde emeğim olduğunu ve bana para vereceğini söyledi. Ancak bana fatura keserek beni film yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi bir beklentim yoktu" dedi.
Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.'ye anlattığını söyleyen Mehmet Arabacı kendisine 10 bin liralık senet verildiğini, ancak senet aslının kendisine gelmediğini sadece fotoğrafının atıldığını da belirterek, "Daha sonra bu mağduriyetimin giderildiği bana film yapımcısı Bilal T. tarafından söylendi. Bilal T. ben size 10 bin liralık senet göndereyim. Bu mağduriyetinizi gidereceğiz. Ama galadan toplanan paralarla ödeneceğini söyledi. Ortada ne gala ne film var. Ocak ayının 25'inde galamız olacağını söyledi. Bana bilet bıraktı ve down sendromlu çocuklara bağış olması için biletlerin satılacağını söyledi. Ben inanmadığım için biletleri satmadım" diye konuşmuştu.
O YÖNETMEN KONUŞTU
İddialar üzerine filmin yönetmeni olan Halit Sunal açıklamalarda bulundu. Sunal, "35 senelik Türk sineması oyuncusuyum. 35-40 kişiyle Düzce Çilimlide Cennet Kuşları adlı dini film çektim. Bu beni suçlayan şahıs yapımcıya beni de film de oynatın diye yalvarmış. Bu süreçte de duyan köylüler beni uyardı bu kişiyi oynatmamamız yönünde. Bu kişi sizin başınıza iş açacak dedi. Ben yapımcıyı kırmadım oynattım. Günlük ekibin gideri 5- 6 bin TL. Kimse 3 4 bin TL için dolandırıcı olmaz."
"Bu kişi bize mangal yaktı, 'Ben ısmarlıyorum' dedi. Fındıkçı paket yapıp hediye etti. Sonra da bizi dolandırıcılıkla suçladılar. Köylülerden para alınmadı söz verilmedi. Film yapımcımız 'Bittikten sonra 10 -15 bin TL dağıtılacak demiş. Ama film sonrasında. Yemenin içmenin dolandırıcılığı mı olur. Muhtarlar başına da fatura kesilmiş. 3-4 bin TLlik fatura kesilmiş. Film bitecek satış olacak sonrasında 5-10 bin TL dağıtacaktı yapımcı Bilal bey tarafından" dedi.