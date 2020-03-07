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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…
Adana'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Sultan Güner'in gözlerini oyan şizofreni hastası N.K.'nin, 5 yıl önce de babaannesi K.K.'yi başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.K. daha önce de ruh sağlığı hastanesinde bir başka kadın hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalışmış.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:20
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