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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…

Adana'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Sultan Güner'in gözlerini oyan şizofreni hastası N.K.'nin, 5 yıl önce de babaannesi K.K.'yi başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.K. daha önce de ruh sağlığı hastanesinde bir başka kadın hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalışmış.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:20
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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K., 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu.

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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…

Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı. N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.

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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.'nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…

N.K.'nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı belirlendi.

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Adana’da oda arkadaşının gözünü oyan kadının ilk vukuatı değilmiş! Korkunç olaylar…

Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı, ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi.