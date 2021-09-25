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Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe Höyüğü'nde 67 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik sit alanı olan bölgede ilk kez 1954'te mezarlık alanında arkeolog Tahsin Özgüç tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Kurtarma kazısında çocuğunu emziren ana tanrıça heykeli, sistrum, geyik heykelciği gibi birçok tarihi eser bulundu.

Giriş Tarihi: 25.09.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 13:18
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Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

Erbaa ilçesinde Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe höyüğünün gün yüzüne çıkarılabilmesi için Erbaa Belediyesi, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası ve İzmir'deki özel üniversitenin destekleriyle çalışma başlatıldı.

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Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

Çalışma kapsamında alana gelen arkeolog Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, Mimar Selin Küçük ve harita mühendislerinden oluşan bir ekip ile birlikte bölgede haritalandırma ve yüzey araştırma çalışması yapmaya başladı. Arkeolojik sit alanı olan bölgede ilk kez 1954'te mezarlık alanında arkeolog Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından kazı çalışmaları yapıldı.

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Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

Yapılan kurtarma kazısında başta tunçtan yapılma çocuğunu emziren ana tanrıça heykeli, sistrum, geyik heykelciği gibi birçok tarihi eser bulundu. Bulunan eserler Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenirken 67 yıl önceki çalışmanın ardından yapılacak yeni kazı çalışmasıyla Horoztepe'nin gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

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Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...
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Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

"MÜZE PROJESİNİ ERBAA'YA KAZANDIRACAĞIZ"

Belediye olarak alanda yapılacak kazı çalışmalarına için destek vereceklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Bulunduğumuz bölgedeki yapılan çalışmalarda M.Ö. 3000'li yıllara dayanan buluntulara rastlıyoruz. Erbaa'nın ilerde bir arkeoloji müzesine, ziyaretçi merkezine kavuşması için de hayaller kuruyoruz. İnşallah gelişen süreç içerisinde de bu konuda belediye olarak bütün desteğimizi verip Erbaa'ya bir müze kazandırmak için, burada kazı çalışmasının başlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunu müze projesini de Erbaa'ya kazandıracağız" dedi.