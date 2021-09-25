Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

"MÜZE PROJESİNİ ERBAA'YA KAZANDIRACAĞIZ"

Belediye olarak alanda yapılacak kazı çalışmalarına için destek vereceklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Bulunduğumuz bölgedeki yapılan çalışmalarda M.Ö. 3000'li yıllara dayanan buluntulara rastlıyoruz. Erbaa'nın ilerde bir arkeoloji müzesine, ziyaretçi merkezine kavuşması için de hayaller kuruyoruz. İnşallah gelişen süreç içerisinde de bu konuda belediye olarak bütün desteğimizi verip Erbaa'ya bir müze kazandırmak için, burada kazı çalışmasının başlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunu müze projesini de Erbaa'ya kazandıracağız" dedi.