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'Cin çıkarma" bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 25.09.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 13:14
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’Cin çıkarma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi.

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’Cin çıkarma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı

Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

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’Cin çıkarma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı

GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ
Mağdur kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı.

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’Cin çıkarma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı

Mağdurlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi.

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’Cin çıkarma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı! Polis kıskıvrak yakaladı

Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.