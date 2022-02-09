09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre: Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 12:22
  • 1
  • 15
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Ekipler son 500 metrelik mesafeyi aşmak için çalışırken karşılarına 3 metrelik bir kar duvar çıktı.

Bölgedeki iş makinaları yetersiz kalınca Devlet Su İşleri'ne ait 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Dozer bölgede çalışmaya başlaması ile 3 metrelik kar duvarı aşıldı ve mahsur kalan askeri personeli ile belediye işçileri kurtarıldı.

  • 3
  • 15
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Bölgede çalışmalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, UMKE, AFAD, JAK ve Jandarma ekipleri tarafından yürütüldü.

  • 4
  • 15
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

16 SAAT SONRA GÜZEL HABER

Kaz dağlarında nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.

  • 5
  • 15
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından kurtarma ekiplerini koordine eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bu kişilere ulaşıldığı bilgisini sosyal medya hesabından duyurdu.