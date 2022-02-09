Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre: Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.